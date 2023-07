Barbara D'Urso, schiaffo a Pier Silvio? "Dove va", tam tam impazzito

08 luglio 2023 a

E se alla fine Barbara D'Urso se ne andasse a La7? Dopo il grande sgarbo di Pier Silvio Berlusconi, che ha lasciato Carmelita senza Pomeriggio 5 e, sostanzialmente, a piedi da separata in casa a Mediaset, a sganciare la bomba è Massimo Galanto nella sua rubrica "Indiscreto Tv" su Il Settimanale. La voce è di quella clamorosa: l'ormai ex regina di Mediaset, formalmente ancora sotto contratto con l'azienda di Cologno Monzese per tutto il 2023, da alcuni giorni sarebbe in trattativa con la rete di patron Urbano Cairo.

"Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage di Barbara D’Urso e i vertici di La7, un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana (che a settembre non tornerà a Pomeriggio 5 e da gennaio sarà fuori da Mediaset)", scrive Galanto. L'incrocio è suggestivo e riguarda altre due primedonne della tv italiana: Myrta Merlino, che da La7 passerà proprio a Mediaset (forse per occupare lo stesso "slot" della D'Urso su Canale 5) e Caterina Balivo, anche lei in uscita da La7 ma in direzione Rai.

Proprio per questo, spiega il retroscena, Cairo sarebbe alla ricerca di una sostituta per l'access prime time occupato in questa ultima stagione dalla Balivo con il quiz Lingo. "La rete sarebbe alla ricerca di un profilo di primo livello…", scrive Galanto, e tutte le strade sembrano proprio portare alla D'Urso, che dopo il durissimo sfogo contro Pier Silvio e Mediaset per il trattamento ricevuto nelle ultime ore ha salutato i suoi fan su Instagram con un messaggio sibillino: "Non finisce qui". Appunto.

