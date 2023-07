Amadeus irrompe al Tg1: "Chi faccio condurre", roba mai vista in Rai

09 luglio 2023 a

Un superattivo Amadeus. Già, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, confermatissimo anche per l'edizione 2024, anche oggi, domenica 9 luglio, ha fatto "irruzione" al Tg1, dove si è speso nel dare ai telespettatori alcune importanti informazioni relative alla prossima edizione della kermesse dell'Ariston.

Nell'edizione delle 13.30, Amadeus ha già reso note le date del prossimo Sanremo, che si svolgerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Dunque il martedì ci saranno tutte le canzoni in gara; mercoledì si esibirà solo la metà dei cantanti. E per la serata di mercoledì una grande novità: a co-condurre saranno gli artisti che non canteranno, una circostanza senza alcun tipo di precedente all'Ariston. "Saranno estratti a sorte, presenteranno i loro colleghi", ha spiegato Amadeus.

Il giovedì si ripeterà lo stesso copione del mercoledì, venerdì la tradizionale serata delle cover in cui si potrà cantare qualunque brano uscito entro il 31 dicembre 2023. Sabato l'ultimo atto, il gran finale. Amadeus, sempre al Tg1, ha anche annunciato una novità per quel che concerne i voti: la giuria delle radio, infatti, va a sostituire quella demoscopica.