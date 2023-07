Belen Rodriguez, insulti-vip: "Finalmente Pier Silvio la ha cacciata, come godo!"

10 luglio 2023 a

a

a

In questi giorni di profondi stravolgimenti televisivi, un capitolo riguarda Belen Rodriguez, la quale ha ufficialmente lasciato Mediaset: nel suo futuro infatti non ci sarà né Tu si que vales né Le Iene, dove al suo posto arriverà Veronica Gentili.

Una decisione che sarebbe stata presa dall'argentina in persona, che ad oggi preferirebbe dedicarsi ad altri programmi ed obiettivi, tanto che ha spiegato di avere già altre opportunità in ballo. Dunque un addio senza polemica, un addio differente giusto per are un esempio a quello di Barbar D'Urso.

Eppure, anche in un contesto in cui fila tutto liscio, c'è chi ha tempo e modo per attaccare in modo gratuito e piuttosto volgare Belen Rodriguez. Si tratta di Simone Coccia, l'ex compagno della piddina Stefania Pezzopane, nonché concorrente al Gf15. Bene, il tizio si è sentito in dovere di commentare su Instagram l'addio dell'argentina al Biscione, con queste parole: Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva ne arte ne parte, l’ex di Corona, Belen… quanto ci godo", ha concluso.

"Nessuna sostituzione": Mediaset, la pesantissima scelta su Belen Rodriguez

Poche parole per rimediare una figura barbina, infantile, da rosicone. Soprattutto perché ci si chiede dall'alto di che cosa tal Simone Coccia parli di Belen "senza arte né parte in tv". Già, ce l'ha lui, arte e parte?