Rikkie Valerie Kollè, Miss Olanda è un uomo: foto pazzesche, si scatena l'inferno

10 luglio 2023 a

a

a

Rikkie Valerie Kollè è la nuova Miss Olanda. L’incoronazione è avvenuta lo scorso sabato e avuto eco mediatica in tutto il mondo per un motivo ben preciso: si tratta infatti della prima donna transgender che si è aggiudicato questo titolo di bellezza. Se i commenti di supporto sono stati tanti, quelli ironici e denigratori sono stati altrettanti: la 22enne comunque rappresenterà l’Olanda al concorso Miss Universo e non sembra curarsi più di tanto delle offese.

“Ce l’ho fatta - ha dichiarato in un post pubblicato su Instagram - è surreale ma posso chiamarmi Miss Olanda 2023. Sono così orgogliosa e felice che non riesco nemmeno a descriverlo. Sì, sono trans e voglio condividere la mia storia ma sono anche Rikkie ed è questo che conta per me. E ovunque tu sia nel mondo, io voglio esserci per te ed essere l'esempio che mi è mancato da piccola”.

Ilary Blasi sconvolta: ecco la dedica di Francesco Totti per lei | Guarda

In Olanda aveva già partecipato al talent Next Top Model ed è conosciuta per essere un punto di riferimento della comunità LGBTQIA+. Adesso che è diventata Miss Olanda ha però fatto notizia ben oltre i confini nazionali. Il suo percorso di transizione è iniziato a soli 11 anni, cambiando per prima cosa il nome: da Rio a Rikkie. A 16 anni ha cominciato la terapia ormonale e si è sottoposta a un primo intervento chirurgico: il percorso è stato reso più duro da episodi di bullismo.