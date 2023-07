Ilary Blasi sconvolta: ecco la dedica di Francesco Totti per lei

10 luglio 2023 a

Una dedica a Ilary Blasi? Non è passata inosservata la foto pubblicata da Francesco Totti. L'occasione: il 17esimo anniversario di quel 9 luglio 2006, quando il fu capitano della Roma, assieme a Fabio Cannavaro e Alex Del Piero portarono la Nazionale a diventare campione del mondo. Nello scatto viene mostrata l'esultanza dopo il rigore segnato contro l'Australia. Ossia, portarsi il pollice sinistro alla bocca.

"Ha fatto il ricorso": Ilary Blasi, la mossa che asfalta Totti, una brutta storia di soldi

Eppure per per Deianira Marzano, web influencer ed esperta di gossip, dietro ci sarebbe un messaggio all'ex moglie. Il motivo fu spiegato dallo stesso Totti. Tempo fa l'ex calciatore svelò: "Forse non tutti sanno che il gesto de ciuccio non è rivolto ai miei figli, ma a Ilay che lo fa ogni volta che si concentra. È una dedica speciale alla donna che amo, alla madre dei miei figli".

Cosa ci sia davvero dietro non è dato sapersi. Anche perché tra i due il clima sembra tutt'altro che disteso. La conduttrice ha pensato di fare ricorso contro l'"affidamento congiunto" dei Rolex contesi con l'ex. Alla Blasi dunque non va giù la decisione del giudice di stabilire che momentaneamente gli oggetti tanto contesi sarebbero stati messi a disposizione di tutti e due i contendenti e ricollocati nella cassetta di sicurezza cointestata.