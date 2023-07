Michelle Hunziker, disastro sfiorato al matrimonio: c'è Ambra Angiolini e...

Roberto Tortora 10 luglio 2023 a

a

a

Un matrimonio “imbarazzante” per Michelle Hunziker, popolare conduttrice italo-svizzera e volto noto Mediaset. Non il suo, ovviamente, ma quello di Santo Versace, fratello del compianto Gianni, e Francesca De Stefano, convolati a nozze in una chiesa al centro di Roma. Poi la festa si è trasferita a Casina Valadier. La prima polemica che ha riguardato la Hunziker è relativa al suo look, un total black che ai matrimoni, di solito, andrebbe evitato. Come da critica immediata dei suoi fan su Instagram, dove la showgirl ha postato alcune foto relative all’evento. Vissuto da Michelle con la figlia Aurora Ramazzotti e il suo compagno, Goffredo Cerza, e con l’amica Ambra Angiolini.

Questo il post di auguri della Hunziker alla nuova coppia e la precisazione sul suo outfit: “Cara Francesca e caro Santo, vi voglio ringraziare per aver nutrito il mio cuore romantico con il vostro amore puro, luminoso, con i vostri baci, i vostri sguardi complici, il vostro vissuto… tutti possono amare ed essere amati e voi ieri ce l’avete ricordato. Quanta emozione…Eravate raggianti e noi vi vogliamo tanto tanto tanto bene!!!! Evviva gli sposiiiiiiii! Ps: volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16.00 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo”.

"Io come lei...": Michelle Hunziker sotto le lenzuola, la foto virale | Guarda

Un selfie con Ambra Angiolini ha, poi, attirato l’attenzione, perché la Hunziker scrive: “Io che, presa dall’emozione, avrei voluto applaudire in chiesa… per fortuna c’eri tu amica mia”, con tanto di aggiunta finale dell’emoticon con le lacrime dalle risate. Insomma una gaffe evitata grazie all’intervento tempestivo dell’ex-regina di “Non È La Rai”. Non solo loro, comunque, erano presenti alle nozze di Versace. Presenti altri volti noti del mondo dello spettacolo, come Eleonora Daniele, Alba Parietti, Sonia Bruganelli e Mariagrazia Cucinotta.