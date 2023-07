Alessia Marcuzzi, "vieni a casa mia...": la 'proposta indecente' a Rai e Fiorello

10 luglio 2023 a

Viva Rai 2 cerca casa. Dopo le polemiche sollevate dai condomini di via Asiago, la zona di Roma dove andava in onda lo show di Fiorello ogni mattina, il conduttore stesso ha fatto sapere che il suo programma è in cerca di una nuova location. Al momento, comunque, non ci sono ancora notizie certe sulla seconda edizione di Viva Rai 2: Fiorello ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che ha incuriosito il pubblico e ha attirato l'attenzione anche di alcuni colleghi, in particolare di Alessia Marcuzzi.

A corredo del suo video su Instagram, lo showman siciliano ha messo le cose in chiaro scrivendo: "Vivarai2 se si dovesse fare SICURAMENTE non si farà a Via Asiago". A rispondere, oltre a tantissimi fan, anche la Marcuzzi, che si è messa a disposizione per trovare la nuova location. La showgirl e conduttrice, in particolare, ha scritto: "Ora convinco i condomini di casa mia così vi posso vedere direttamente dalla finestraaaaa! Come si fa a stare senza di te e @vivarai2off. Non è possibile". Lo showman siciliano prenderà in considerazione questa gentile offerta? Non resta che attendere per scoprirlo. In ogni caso, il programma avrà bisogno di una nuova casa entro novembre, quando dovrebbe partire la seconda edizione.