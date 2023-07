Mare Fuori, quando muore Rosa Ricci: spoiler-choc, esplode la rivolta

Roberto Tortora 11 luglio 2023 a

Dove eravamo rimasti? Nell’ultima scena dell’ultima stagione di Mare Fuori ci sono Carmine Di Salvo e Rosa Ricci che s’incontrano di nascosto alle Piscine Mirabilis di Bacoli per rinsaldare il loro amore impossibile nato in carcere. Ma ecco che arriva il padre di lei, Don Salvatore, in guerra con il clan della mamma del “Piecoro” e intento a far fuori il ragazzo. Avviene una colluttazione tra i tre, si sente uno sparo… chi è morto? Ora che la fine dell’ultima stagione è già lontana, ma lo è anche l’inizio della prossima a rinfocolare l’attenzione e a provare a dare indizi è Maria Esposito, l’attrice stessa che interpreta il personaggio di Rosa Ricci. La Esposito ha pubblicato sul suo profilo social una foto che ha immediatamente preoccupato i suoi fan: appare lei, in primo piano, con la bocca e le mani totalmente insaguinate e la didascalia: “your nightmare”.

Che sia proprio lei, Rosa Ricci, a morire tra i tre personaggi coinvolti nello scontro a fuoco? Per il personaggio maschile della serie, Carmine Di Salvo, sarebbe l’ennesimo trauma, dopo la morte della moglie Nina appena sposata. Sarebbe un trauma, però, soprattutto per i fan della serie, che ormai parteggiano per la storia d’amore tormentata alla “Romeo & Giulietta” in salsa partenopea. La serie ha ottenuto un enorme successo e, nonostante sia in dialetto napoletano, tramite sottotitoli e un linguaggio chiaro e semplice, ha raggiunto l'intera Italia.

I giovanissimi attori di Mare Fuori, di cui molti alle prese con la prima grande esperienza televisiva, hanno dimostrato una grande capacità attoriale. C'è chi spera in un ritorno di del fratello di lei, Ciro Ricci, e che ha sparare sia stato proprio lui (ipotesi un po' improbabile). Altri sperano che i due abbiano accidentalmente ucciso il papà di lei per vivere liberamente il loro amore. La foto pubblicata dall'attrice, però, ha lanciato un'altra possibile strada: sarà che a morire non sia proprio Rosa Ricci?