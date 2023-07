D'Urso via da Mediaset, la teoria di Alberto Matano: "È evidente che..."

11 luglio 2023 a

Barbara d'Urso con un piede fuori da Mediaset. Mancano infatti pochi mesi alla fine del contratto (dicembre 2023) e per lei al momento non ci sono programmi. Neppure Pomeriggio 5. Una scelta, a detta della conduttrice di Canale 5, arrivata inaspettatamente. Eppure c'è un collega che ha una teoria tutta sua. Si tratta di Alberto Matano, da anni al timone de La Vita in Diretta su Rai 1.

"Siamo stati sempre competitor (con la d’Urso, ndr) con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico". Non a caso a prendere il posto della d'Urso sarà Myrta Merlino. L'ex giornalista di La7 è entrata a far parte della famiglia del Biscione. In ogni caso la volontà di puntare sull'informazione era già stata annunciata dall'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

"Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica", sono state le sue parole. Ma la d'Urso non l'ha presa benissimo, continuando a ribadire di non essere a conoscenza di niente di tutto ciò.