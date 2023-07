Emma Marrone, la foto che fa impazzire l'Italia: "Raga, non esco"

Roberto Tortora 12 luglio 2023 a

Ricordate il celebre spot della Nestlé e del suo “Nestea”, girato nel 2001 da Alessandro D'Alatri insieme a Edoardo Sylos Labini e, soprattutto, recitato da un’esplosiva Luisa Ranieri che entrò nelle case degli italiani con il rifiuto conturbante alle avances del suo partner in scena con un semplice: “Antò fa caldo!”? Bene, più di vent’anni dopo ci prova Emma Marrone a lanciare un nuovo claim estivo. Un semplice “34 gradi”, ciò che cioè ha scritto in una delle stories Instagram del suo profilo, dove si geolocalizza a Milano e si mostra soltanto con le gambe stese sul letto rivolte all’armadio e una camera da letto con le finestre rigorosamente chiuse per non far entrare l’afa.

Come combattere quest’aria irrespirabile? La soluzione ce la dà Emma Marrone stessa, che scrive: “Raga io non esco”. Una battuta, che ha scatenato le risate dei suoi fan. Chiudersi in casa e non esporsi al sole? Emma scegli di fare così. E in molti la sostengono, visto che sembra l'unico modo per scansare il caldo.

Sarà che nei giorni scorsi si è stancata parecchio Emma, anzi, c’è un video virale che la riprende mentre canta tra i suoi fan e scaccia in malo modo anche un addetto alla sicurezza, che avrebbe voluto la cantante più distante dal pubblico. Uno show tenuto in occasione della serata di chiusura di Porto Rubino – il Festival del Mare, tenutosi in Puglia, a Campomarino Maruggio, siamo in provincia di Taranto. Le energie consumate e l’arsura di questi giorni, evidentemente, hanno sfiancato la cantante pugliese, che ora può rilassarsi e non uscire nemmeno di casa per provare a trovare quel minimo di refrigerio. Si tranquillizzi però, Emma Marrone: questo caldo no, non è l’inferno.