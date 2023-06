Emma Marrone, "perché non ho un uomo": parole pesantissime

23 giugno 2023 a

"Trovare un uomo mica è facile": Emma Marrone si è confessata in una lunga e intima intervista a Vanity Fair. Parlando degli uomini della sua generazione, poi, la cantante ed ex allieva di Amici ha detto: "Sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti”. Dunque, ha confermato di essere single al momento.

L'artista ha spiegato di non volersi accontentare in amore: “A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: 'Trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile'". Emma, però, ha detto di non sentirsi affatto sola grazie alla sua famiglia, ai tanti legami professionali e ai rapporti di amicizia che si è costruita dopo il trasferimento a Roma: “Quattro persone sono il mio rifugio su cui so che posso contare sempre”.

Un dolce pensiero, poi, per il padre scomparso l'anno scorso: "Non era solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure”. La Marrone ha ricordato anche il terribile momento in cui è venuta a sapere della scomparsa del papà: "Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c’ero”.