Gerry Scotti, la confessione: "D'Urso e Belen? Non me lo so spiegare"

12 luglio 2023 a

a

a

Con i palinsesti stravolti, Gerry Scotti commenta le ultime mosse a Mediaset. In particolare Barbara d'Urso, rimasta senza programmi e a un passo dall'addio, e Belen Rodriguez che invece ha già salutato il Biscione. "Non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio". Eppure il conduttore, da anni protagonista tv, non può che paragonare quanto sta accadendo al mercato calcistico, sottolineando che è normale che ci siano dei cambi di casacca.

"È pronta a farlo". Clamorosa-d'Urso, dove va: schiaffone a Pier Silvio

"Spero di rivedere tutti in onda". Oltre alla d'Urso e alla Rodriguez, c'è chi è pronto a congedarsi. Si tratta di Paolo Bonolis. Il volto Mediaset ha detto di voler lasciare la tv, ma il collega - raggiunto da Chi - non ci crede. "Sapete benissimo che Paolo ogni due anni dice che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo. Lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa per rivendicazione […] Non gli credo mai quando dice di voler lasciare".

"Professionista di alto livello, ma...": altra doccia ghiacciata per Barbara D'Urso

Si vira sul tema Caduta Libera che in questo periodo sta andando in onda alternando repliche e nuove puntate, Scotti si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione, quando faremo nuove puntate, capiremo il futuro; è una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati".