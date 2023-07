Elisabetta Canalis, ecco il nuovo fidanzato: foto (bollenti) in spiaggia

13 luglio 2023 a

Elisabetta Canalis è stata immortalata in Sardegna con la figlia Skyler Eva e il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu con il quale le cose sembrano andare a gonfie vele. Le foto della ex velina insieme con il suo personal trainer sono state pubblicate dal settimanale Chi. I due sembrano fare ormai coppia fissa tanto che Georgian è già in confidenza con la figlia di Elisabetta con la quale gioca in acqua.

La Canalis in questi ultimi giorni ha anche postato diverse foto sul suo profilo Instagram nel quale si allena a bordo piscina con il compagno che poi spinge in acqua.

I due hanno la stessa passione per la kickboxing e con ogni probabilità il loro amore è nato proprio durante gli allenamenti dopo che Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si sono detti addio (si erano sposati nel 2014). Tra un pugno e un calcio, la showgirl e il campione di kickboxing, sono diventati sempre più affiatati e seppure la loro relazione non è stata ancora ufficializzata di sicuro si tratta di qualcosa di importante visto che la ex velina ha deciso di coinvolgerlo nella sua vita e lo ha portato in vacanza in Sardegna insieme alla figlia.