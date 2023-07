Luciana Littizzetto, sfregio alla Rai: "Ci vogliono bene? Semmai..."

13 luglio 2023 a

a

a

“Siamo in una casa nuova per ricominciare ed è molto emozionante": Luciana Littizzetto lo ha detto durante la presentazione dei palinsesti di Warner Bros.Discovery. Dal prossimo 15 ottobre, infatti, Che tempo che fa di Fabio Fazio andrà in onda sul Nove. "L’idea di essere in un luogo dove si respira e si sperimenta, dove in tv si fa fatica a sperimentare, è l’idea che ti inventi una cosa la provi ci riesci e ne fai un’altra ancora. Questo è molto vivo e giovane”, ha poi aggiunto la comica torinese, nonché braccio destro di Fazio all'interno della trasmissione.

"In anticipo". Il colpaccio definitivo di Maria De Filippi: voce pesante da Mediaset

Alla fine la Littizzetto ha voluto evitare polemiche dicendo: "Le trincee e il contro non portano niente di buono, l’apertura e l’inclusione sono la cosa migliore in un mondo globalizzato". A entusiasmarla, come spiegato da lei stessa, è il fatto che su questa rete "si sperimenta senza l’assillo degli ascolti, è molto vivo e giovane. Questo mi piace un casino". Infine ha aggiunto: "Ci vogliono bene? Ci vogliono, più che altro…". Nel corso della conferenza è intervenuto ovviamente anche Fazio, il quale ha dichiarato: "Dopo quaranta anni di Rai non sentirete mai una parola contro, perché fa parte della mia vita. Poi credo sia molto difficile paragonare la tv di una volta con quella di adesso".