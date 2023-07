Fazio, l'annuncio a sorpresa: "A te il resto della mia gioventù", chi sbarca su Nove

13 luglio 2023 a

“Caro Fabio a te regalo ‘quel che resta della mia gioventù’”. Così Ornella Vanoni ha annunciato che farà parte del cast della nuova stagione di Che tempo che fa, che debutterà su Nove domenica 15 ottobre a partire alle 19.30. Il format sarà lo stesso di sempre: non cambia nulla, come sottolineato anche da Fabio Fazio. “Abbiamo deciso che sarà uguale. Siamo sempre noi, così il pubblico non sarà disorientato”, ha chiarito.

Alla presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery c’era anche Luciana Littizzetto, che ovviamente ha seguito Fazio in questa nuova avvenuta: “Sarà Che tempo che fa su Nove, che è tre alla seconda”, ha ironizzato. La trasmissione è giunta alla ventunesima edizione e durerà quattro ore e mezza, tutte in diretta. Si partirà con una anteprima dietro le quinte condotta da Nino Frassica. Ovviamente saranno confermate le parti informative, affidate agli ospiti Michele Serra e Massimo Giannini.

Molte le conferme, da Filippa Lagerback a Roberto Burioni, fino a Mara Maionchi. La vera novità della nuova edizione è proprio Ornella Vanoni, che entrerà a far parte del cast fisso della trasmissione. “Non sarà difficile ritrovare l'atmosfera che avevamo a 'Che tempo che fa’ - ha dichiarato Fazio - con opportune modifiche. Io credo che l'immagine sarà quella, una cosa importante, per evitare un disorientamento ulteriore".