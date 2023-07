Bali, raccoglie i rifiuti per un video social, poi la figuraccia in "mondovisione"

13 luglio 2023 a

A volte la coerenza è merce davvero rara. È il caso di una turista che ha passato qualche giorno di vacanza su una spiaggia di Bali. In un video postato sui social e diventato virale, la ragazza si mostra mentre con un sacco nero raccoglie i rifiuti sulla spiaggia. Nel video la donna prende i rifiuti da terra e li mettere dentro il sacco che ha in mano. Ma a quanto pare le cose sono andate in un modo diverso.

A quanto pare dopo aver finito la registrazione del video, la turista avrebbe lasciato sulla spiaggia i rifiuti. Il tutto è emerso grazie a un altro video che immortala la donna mentre va via lasciando sulla spiaggia il sacco con i rifiuti.

Una vera e propria figuraccia che ha suscitato molte critiche da parte dell'utente TikTok TheSocialJoker che ha pubblicato il video-verità e che ha definito l'atteggiamento della protagonista ingiusto, sbagliato e immorale. Il video è diventato virale in tutto il mondo. Cosa non si fa per apparire sui social. Ora per la turista protagonista del video-bufala scatta l'effetto boomerang con una pioggia di proteste da parte dei suoi follower che hanno potuto verificare il comportamento scorretto di questa falsa paladina dell'ambiente.