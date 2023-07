Selvaggia Lucarelli sbrocca: "Immondizia al posto del cuore", esplode il caso in Rai

14 luglio 2023 a

La recente intervista di Milly Carlucci in cui ha espresso dubbi su una possibile riconferma di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle ha fatto parecchio discutere. La conduttrice infatti potrebbe cambiare le carte in tavola sulla giuria del talent show e le voci di un allontanamento della Lucarelli da Ballando ormai si rincorrono dalla fine della scorsa stagione. E così adesso arriva la risposta della Lucarelli. Lo fa direttamente sui social e con il suo stile diretto e sincero. Nel box domande su Instagram, la giornalista risponde ad un follower che le chiede "La Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati! Tu che dici?".

Per rispondere alla domanda diretta del fan, Selvaggia sceglie proprio un suo meme, diventato virale: "Hai un bidone dell'immondizia al post del cuore". Una citazione che ricorda proprio le parole usate da Gigi Buffon in Champions dopo la fine del match con il Real Madrid di qualche anno fa che usò questa stessa frase per attaccare l'arbitro che concesse un rigore nei minuti finali del match.

E in tanti in quella frase della Lucarelli hanno intravisto una stilettata proprio contro la Carlucci. Bisogna vedere a questo punto cosa accadrà in vista della nuova stagione di Ballando. Gli scenari sono del tutto imprevedibili. E le sorprese certamente non mancheranno.