Barbara d'Urso, "verità e bontà": stoccata a Mediaset, occhio al dettaglio

È bastato un semplice post di Barbara d’Urso su Instagram per scatenare una lunga serie di allusioni. La conduttrice ha pubblicato un video in cui si mostra in versione “bucolica” mentre raccoglie delle albicocche che poi assapora. Il tutto è accompagnato dalla seguente didascalia: “E poi arrivano i colori dei frutti della Terra, della madre Terra… Respiro e assaporo la verità e la bontà”.

Ovviamente il riferimento alla “verità” e alla “bontà” ha scatenato decine e decine di commenti da pare degli utenti che ci leggono una frecciatina a Mediaset. La storia ormai è ben nota, con la d’Urso che è il classico caso di quanto in fretta si possa passare dalle stelle alle stalle: fino a qualche anno fa era piena di programmi di successo, adesso è stata fatta fuori da Mediaset e per giunta con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, che è prevista a dicembre 2023. La d’Urso ha infatti perso la conduzione di Pomeriggio Cinque, che verrà invece affidata a Myrta Merlino.

Dopo aver rilasciato un’intervista di fuoco a Repubblica, la d’Urso ha condiviso questo video con una didascalia che è stata interpretata come una frecciatina a quella che è ormai la sua ex azienda. Alla conduttrice non resta che pensare al suo futuro, anche se in tv non potrà firmare altri contratti fino al nuovo anno.