Pier Silvio Berlusconi, l'ultimo colpaccio: "Tutte e due", chi porta a Mediaset

Colpaccio di Pier Silvio Berlusconi e di Alfonso Signorini. Il cast della nuova edizione del Gf Vip comincia a prendere forma e dopo lo stop su alcuni nomi arrivato proprio dall'ad di Mediaset, su due c'è totale sintonia con autori e conduttori. A quanto pare nelle prossima edizione del reality ci saranno Brigitta e Benedicta Boccoli che, a quanto sembra, sarebbero gradite sia a Mediaset sia a Endemol Shine Italy, società che produce la trasmissione.

I presupposti per un accordo, secondo le indiscrezioni, sarebbero ottimi. Solo qualche giorno fa Pier Silvio aveva dovuto incassare il "no" di Ornella Muti che ha giudicato il programma troppo trash e non all'altezza del suo no,e. Parole froti che hanno fatto discutere.

Di parere diverso invece l'attrice Claudia Gerini che di fatto ha chiesto a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi un periodo di riflessione per prendere una decisione. La Gerini a quanto pare non vorrebbe separarsi per un lungo periodo dalla famiglia e di fatto ha ringraziato Pier Silvio chiedendogli però un po' di tempo. Non una porta in faccia come quella della Muti, ma solo un'attenta valutazione della situazione. Staremo a vedere come andrà a finire.