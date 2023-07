Jovanotti, si schianta con la bici: fratture e punti di sutura

16 luglio 2023 a

Tanta paura per Lorenzo Jovanotti. Brutto incidente per il cantante che cadendo dalla bicicletta si è rotto il femore in tre punti e la clavicola. È lo stesso cantante ad annunciarlo attraverso un video postato su facebook. "Temo di essermi rotto qualcosa. Ho fatto un gran volo in bici - racconta mostrando le immagini del suo incidente in cui ringrazia più volte i soccorritori in lingua spagnola - Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi...Sono volato alla grande".

Il cantante spiega di essere "ospite di un amico in Repubblica Dominicana: "Mi sono portato la bici al mare - aggiunge nel video e sbam!. Mi sono fatto male". Sbalzato per diversi metri Lorenzo Cherubini è caduto rovinosamente e l’esito, una volta giunto in ospedale è questo: femore rotto in tre punti e frattura alla clavicola. Nei prossimi giorni dovrà essere operato: "Il mio medico di fiducia dice che dovrò impiantarmi un chiodo di titanio nel femore", ha aggiunto. Ora Jovanotti dovrà sgeuire un percorso di riabilitazione per poter tornare nuovamente in sella alla sua tanto amata bici.