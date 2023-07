Claudia Gerini oltre la censura sull'altalena: occhio al dettaglio

16 luglio 2023 a

Claudia Gerini si trova a Bali per una vacanza e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti molto sexy mentre si dondola sull'altalena. L'attrice con i capelli biondi scompigliati dal sole e dal mare indossa un bikini nero e dei micro pantaloncini di jeans che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione... Chissà se con lei a c'è anche Riccardo Sangiuliano, il suo nuovo compagno, con il quale poco tempo fa è stata paparazzata.

Di sicuro Claudia Gerini, a 51 anni, ha ancora un corpo da far invidia alle colleghe più giovani. E infatti queste foto sono state inondate di cuoricini e complimenti. "Va beh, ma così non vale...sei troppo bella", si legge nei commenti. "Sempre più sexy! Sembra che hai fermato il tempo", scrive un altro. E ancora: "Avere 50 anni ed essere tremendamente sexy e bella, Claudia chapeau", aggiunge uno. "Non ho più parole per definire una tra le donne più belle e sexy del mondo. Oltre che attrice da Oscar", commenta un altro. E come dargli torto?