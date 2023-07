Ilary Blasi, la foto che fa esplodere la guerra con Noemi: crolla tutto?

17 luglio 2023 a

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è finita. I due hanno altri compagni. E sembra che tra la Blasi e la nuova fidanzata dell'ex calciatore, Noemi Bocchi, non scorra buon sangue. Molti utenti del web parlano addirittura di frecciate social. Il motivo? Uno scatto pubblicato prima dalla Blasi e poi dalla Bocchi. La conduttrice ha condiviso una storia su Instagram in cui mostrava i piedini della piccola Isabel, la terza figlia avuta da Totti. Insieme ai suoi piedi, la scritta "Finalmente".

Isabel è infatti stata con il padre e la nuova compagna in viaggio negli Stati Uniti. Con loro, i suoi fratelli, Cristian e Chanel e i due figli di Noemi. Proprio questi ultimi hanno stretto amicizia con la piccola Isabel. A dimostrarlo una foto pubblicata dalla Bocchi in cui si vedono i suoi due figli e Isabel felici all'aeroporto. Non è comunque una novità. Eccezione fatta per la decisione di oscurare il voto della bimba.

Mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti hanno sempre evitato di esporre i volti dei loro ragazzi sui social, finché loro stessi non hanno aperto un profilo pubblico e hanno iniziato a mostrarsi. Diverso discorso, invece, per la Bocchi che ha sempre condiviso il volto dei suoi bambini. Che dietro la scelta di oscurare il volto della piccola Isabel ci sia proprio Ilary?