Giovanni Donzelli, gelo a In Onda: "Lei fa la faccina", chi smachera

17 luglio 2023 a

a

a

Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia non le manda a dire. ospite a In Onda, il talk show condotto da Luca Telese e da Marianna Aprile, Donzelli viene subito attaccato sul caso Delmastro. Qualche mese fa Donzelli in Aula avrebbe riferito alcune informazioni riguardo alla visita di alcuni parlamentari dem in carcere ad Alfredo Cospito, anarchico e in lotta per l'abolizione del 41 bis. Da quell'episodio sono partiti gli attacchi delle opposizioni e quelli di una parte della magistratura.

Ma Donzelli a In Onda spiega tutto: "Io rivendico quello che ho detto e quello che ho fatto. In quel periodo gli anarchici mettevano bombe in tutta Europa e si voleva colpire il sisetma del 41 bis. Non ritengo di aver sbagliato, rifarei tutto". Qualcuno in studio fa una smorfia. E Donzelli lo fulmina subito: "Lei fa la faccina mentre parlo, ma io rivendico quello che ho detto e quello che ho fatto, vedo che fa la faccina...". Il destinatario della critica di Donzelli, fuori dall'inquadratura, è probabilmente uno tra Marianna Aprile, Luca Telese e Massimo Franco, gli unici presenti in studio insieme a Donzelli.