Micaela Ramazzotti, ecco il suo nuovo uomo: rovinosa beffa per Paolo Virzì

Un nuovo amore per Micaela Ramazzotti. Rifiorisce la sua vita sentimentale dopo il burrascoso addio a Paolo Virzì. E l'attrice cambia radicalmente "tipologia" di uomo: infatti la nuova fiamma è niente meno che Claudio Pallitto.

Non lo conoscete? Bene, è una vecchia conoscenza della tv: partecipò infatti al docu-reality Tamarreide, dedicato ai... tamarri. La coppia per inciso non si nasconde più: sui social ecco molti scatti di coppia, baci, tenerezze, effusioni.

Come detto, Pallitto è molto diverso da Virzì. La nuova fiamma della Ramazzotti è infatti un 38enne assai muscoloso, gestisce una piccola palestra a Roma e il suo sogno è proprio il cinema. Grande schermo che ha già bazzicato: ebbe un ruolo minore in Siccità, ultima pellicola - ironia della sorte - proprio di Paolo Virzì. Secondo alcuni rumors, Pallitto apparirà nel primo film diretto dalla Ramazzotti in veste di regista.

Le indiscrezioni sul flirt le ha rilanciate per primo Dagospia, secondo cui il personal-trainer, il cui corpo è costellato da tatuaggi, avrebbe lasciato l'ex compagna da cui ha avuto due figli per la Ramazzotti, che ha 44 anni, sei in più di lui.