Belen Rodriguez, corna? Tam tam impazzito su De Martino: un nome clamoroso

Roberto Tortora 18 luglio 2023 a

a

a

Che succede tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Più che un matrimonio, naufragato più volte, ora sta assumendo i contorni della “spy story”. In molti fanno congetture, per ora i due protagonisti tengono le bocche sigillate, anche se vivrebbero già in case separate e distanti l’uno dall’altra. Di sicuro, la showgirl argentina ha rimosso da Instagram tutte le foto che la ritraevano insieme al compagno, ex ballerino di Amici. Il motivo scatenante dell’ultima rottura sarebbe il tradimento di De Martino nei confronti della moglie. E non con una donna qualsiasi, bensì Alessia Marcuzzi, infatti in molti hanno notato la loro vicinanza durante la serata di presentazione dei nuovi palinsesti Rai, lo scorso 7 Luglio.

L'amore più impensabile per Alessia Marcuzzi? Con chi la paparazzano | Guarda

La verità, però, è che non ci sarebbe nessun tradimento in ballo. Lo rivela l’esperta di gossip, Deianira Marzano: “Levatevelo dall’anticamera del cervello che Stefano abbia tradito Belen”. Deianira spiega, poi, che i dettagli relativi alla rottura tra i due verranno presto rivelati da un giornale di gossip (Chi Magazine?). La Marzano stessa, però, aveva parlato per prima di Elio, imprenditore bergamasco pizzicato mano nella mano con Belen al compleanno di Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia.

Belen, tam tam impazzito: De Martino addio, con chi la beccano | Foto

Ma chi è questo Elio? Addirittura la conoscenza con Belen pare risalire ad un periodo antecedente addirittura alla lovestory di Belen con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì. Intanto, nelle occasioni pubbliche in cui appaiono, sia Belen sia De Martino si mostrano già senza più la fede nuziale e, in ogni caso, nessuno dei due si è affannato a smentire tutto il chiacchiericcio che si è creato intorno alla loro situazione. E in certi casi, si sa, il silenzio equivale a un assenso assordante.