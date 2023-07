Andrea Delogu, bikini striminzito: il top... si vede quasi tutto

17 luglio 2023 a

a

a

Andrea Delogu sorprende ancora. Dopo l'abito fucsia che poco ha lasciato all'immaginazione, ecco che la conduttrice del Tim Summer Hits attira l'attenzione con un bikini molto particolare. Impegnata con il festival musicale, la 41enne non manca di godersi il meritato relax. Ed ecco che nelle sue storie Instagram la si vede prendere il sole in piscina. Nella foto un dettaglio non passa inosservato: il suo costume da bagno.

"Io vado a letto. E lui...": Andrea Delogu, la confessione spiazzante sul baby-fidanzto

Si tratta di un bikini giallo di Spongebob. Un due pezzi, composto dal top triangolare, con la faccia della celebre spugna gialla dei cartoni animati e il naso che fuoriesce. Più semplice lo slip con il nodo ai lati e niente più. Anche in questo caso, ben poco viene lasciato all'immaginazione visto che il top è risicatissimo, estremamente sensuale.

Per non parlare poi dell'outfit sfoggiato al quarto appuntamento con il Tim Summer Hits, proprio a fianco a Nek. L'abito sfoggiato dalla Delogu è firmato Roberto Cavalli, total black, con un maxi spacco sulla gamba sinistra. Il vestito è aderente e all'altezza del seno, sulla parte sinistra c'è la coppa del reggiseno impreziosita con una spirale tempestata di cristalli e una bretellina sottile scintillante. Inutile dire che i fan sono letteralmente impazziti.