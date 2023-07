Alessia Marcuzzi in bikini, posa ardita: Instagram in tilt

18 luglio 2023 a

Dà sempre spettacolo, Alessia Marcuzzi. Sia in studio a Boomerissima, il fortunato show di Rai 2 con cui nell'ultima stagione è tornata a viale Mazzini dopo una vita trascorsa a Mediaset, sia sulle spiagge delle sue dorate vacanze estive. In trasferta a Formentera, la splendida presentatrice 50enne continua come sua abitudine a pubblicare con cadenza quotidiana foto, video e storie su Instagram, tra abiti da gran sera con coefficiente di sensualità altissimo, momenti di relax e bikini.

L'ultimo post la ritrae in versione "atletica", in spiaggia al tramonto: verticale perfetta, per guardare il mondo a testa in giù per qualche secondo e contestualmente fare il pieno di like, cuoricini e commenti entusiasti dei fan, che ne hanno apprezzato il due pezzi e gli addominali d'acciaio, oltre alle curve esaltate dalla performance atletica, ça va sans dire.





"Mood", sono le quattro lettere usate dalla Marcuzzi come didascalia al post, con l'emoticon simbolo dello yoga, disciplina molto amata dalla conduttrice. "Spettacolo della natura", scrive qualcuno. E non si riferisce alle Baleari.