Fedez denuncia il parcheggiatore abusivo? Si scatena la rivolta

"Dillo alla mamma, dillo all'avvocato". Queste le ormai celeberrime parole con cui Luis Sal apostrofava l'ex amico Fedez. E quest'ultimo, in questo caso, ha scelto di dirlo (più o meno) all'avvocato. Di cosa stiamo parlando? Presto detto: Fedez ha denunciato infatti un parcheggiatore abusivo di Milano. E la faccenda sta sollevando un discreto polverone.

Il maritino di Chiara Ferragni, si apprende, ha infatti contribuito ad individuare e a far multare un uomo che, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, "aiutava" gli automobilisti a parcheggiare previo pagamento. Una segnalazione corretta, quella di Fedez. Ma, come detto, non tutti sono d'accordo.

Prima, i fatti nel dettaglio, così come raccontati da Repubblica Milano. Fedez si trovava con una sua assistente e, dopo aver assistito alla medesima scena più e più volte - il parcheggiatore abusivo che chiedeva denari in via Doria - ha denunciato il fatto, lo scorso 18 luglio. Dunque, l'intervento dei carabinieri: il parcheggiatore abusivo è stato sorpreso con un blocchetto sul quale annotava i numeri di targa delle macchine in sosta, senza saper giustificare quelle annotazione. Ergo, denuncia per esercizio abusivo della professione e multa contro il 60enne senza fissa dimora.

E ora eccoci alle critiche che hanno colpito Fedez, il tutto sui social. In molti hanno puntato il dito contro il rapper "forte con i deboli". E ancora, qualcuno scriveva: "La sera rimetti piede nella tua bella casa climatizzata, la cena a tavola, appoggi le chiappe non stanche sul divano e come fai a non sputarti in faccia dopo aver denunciato un uomo di 60 anni senza fissa dimora ed avergli fatto prendere una multa". Insomma, insulti su insulti.

"Fedez se la poteva tranquillamente risparmiare. Siamo noi altri che paghiamo senza battere ciglio queste organizzazioni per paura, abitudine, piaga sociale. Sono i vigili che lo sanno e non fanno niente. Sono i vigili che lo sanno e fanno lo stesso le multe", "Bravo... a prendersela con i poveracci", "Andasse a segnalare gli spacciatori... o ha paura che prenda le botte?". Insomma, sono fioccate anche le critiche, per quanto non del tutto comprensibili. Tanto che, altrettanti, si schieravano con Fedez.