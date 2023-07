Elodie, la lezione con cui Simona Ventura le ha cambiato la vita: "Aveva ragione"

20 luglio 2023 a

Semplicemente lanciatissima, Elodie. La cantante è clamorosamente sulla cresta dell'onda. L'ultimo successo è Pazza musica, la canzone interpretata insieme a Marco Mengoni che si sta imponendo come la hit di questa caldissima estate 2023. Ma come è noto, per Elodie Di Patrizi, non c'è stato niente di semplice o scontato. Borgatara per confessione, nata in una famiglia umile di Roma, è riuscita a stravolgere la sua vita. Ad arrivare al successo.

E così Oggi le dedica un lungo e approfondito "ritratto non autorizzato" in cui ripercorre tutte le tappe che hanno portato Elodie ad essere la regina del pop italiano. E si parte da "quando veniva parcheggiata a lungo dalla vicina e quando capiva che a casa di soldi per arrivare a fine mese non ce n’erano. Sognava, l’ha ripetuto in tante interviste, quello che poi è accaduto: diventare Elodie", si legge sul rotocalco.

Di passi falsi e di cadute ce ne sono state parecchie. E proprio questi duri colpi che ha dovuto incassare, aggiunge Oggi, sono state l'elemento fondamentale per la costruzione di un personaggio la cui ambizione è quella di durare nel tempo, a differenza delle molte star effimere di oggi, la cui vita pubblica si esaurisce nel giro di pochi mesi. Elodie vuole altro: lo sta dimostrando e lo sta ottenendo.

Su Oggi si raccontano proprio i "passi falsi", sin dalla prima "falsa partenza". Elodie ha 18 anni e passa le selezioni di X-Factor, dunque parte per quelli che chiamano gli home-visit, ossia la fase in cui i coach approfondiscono la conoscenza con i ragazzi selezionati. Ma alla fine del ritiro viene esclusa da Simona Ventura: "Mi ha detto che mi eliminava perché secondo lei non ci tenevo abbastanza. Mi sono arrabbiata moltissimo, però aveva ragione", avrebbe poi ammesso Elodie. Una lezione che le è servita. Già, perché ora ha dimostrato di tenerci. E parecchio...