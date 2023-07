Barbara D'Urso, "progetto segreto": la 'minaccia' dopo l'addio a Mediaset?

21 luglio 2023 a

Barbara d'Urso volta pagina. Per lei i dissapori con Mediaset dopo lo stop alla sua conduzione di Pomeriggio 5 sono solo un lontano ricordo. La conduttrice di Canale 5 si mostra sui social divertita e sorridente. Tante le foto che la vedono in compagnia di amici molti dei quali sono con lei in questi giorni nella sua casa di Capalbio per trascorrere un’estate in allegria. E proprio in queste ore la conduttrice partenopea ha voluto mostrare le sue ore di relax in piscina.

Ma è una frase che ha scatenato la curiosità di tutti. "Caffè shakerato e progetti segreti", si legge. Nulla di più. Di certo, nel futuro dell'ex volto del Biscione ci sarà sicuramente la B&Fable, l’agenzia di organizzazione di eventi che sta mettendo su insieme all’amica Francesca Caldarelli. Ma non solo, perché non si esclude un approdo in casa Rai.

A lavorare a riguardo ci starebbe pensando la collega Mara Venier. È lei a volerla a tutti i costi come ospite di Domenica In nella prima puntata della nuova stagione. L'unica incognita è e rimane il Biscione. Il suo contratto scadrà a fine anno e non è detto che dalla tv di Berlusconi arrivi il benestare.