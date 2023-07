Pamela Prati, il baby-fidanzato non esiste? Altra bomba sulla showgirl

21 luglio 2023 a

Nuova clamorosa bomba su Pamela Prati. Sull’ultimo numero di Diva e Donna sono state pubblicate le foto della soubrette con un modello di 19 anni, Simone Ferrante. La coppia cammina mano nella mano a Roma e poi si bacia. Le immagini hanno fatto rumore perché lei ha 45 anni più di lui. Una differenza di età che ha insospettito qualcuno. E l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto in privato sul suo profilo Instagram la segnalazione di una modella che dice di conoscere bene il ragazza e che la notizia è fake: "Come vedi sono una modella, ti posso assicurare che questa storia è fake al 100%… Lui non ha mai nascosto i suoi gusti verso lo stesso sesso, anzi fino a poco tempo fa era anche fidanzato e credo ci stia ancora insieme…".

E ancora, ha sostenuto questa modella: "Mi meraviglio che con la cosa risaputa si metta a fare queste pagliacciate…". Chi ha ragione? Davvero questa storia d'amore di Pamela Prati è una messinscena? Un altro esperto di gossip, Amedeo Venza, ha svelato un altro retroscena, sempre su Instagram, che va nella stessa direzione: "Il ragazzo ha altri gusti e la storia sarebbe stata montato ad hoc solo per fare hype…". Per ora i diretti interessati restano in silenzio.