Wanda Nara, il ritorno su Instagram è inquietante: "La mia settimana"

"Ecco la mia ultima settimana". Wanda Nara torna su Instagram a distanza di una settimana, eccezion fatta per il post molto abbottonato (e preoccupante) in cui di fatto confermava i problemi di salute contestando senza smentire le indiscrezioni che parlavano di leucemia. La showgirl argentina aveva parlato di esigenza di privacy per tutelare i figli e nell'ultimo post pubblicato predominano, non a caso, le foto "in famiglia" con i bambini e il marito Mauro Icardi.

Sull'ex bomber dell'Inter, in prestito nell'ultima stagione al Galatasaray e tornato al Psg, si diceva fosse vicino all'accordo con il club turco ma proprio alla luce delle condizioni della moglie nelle ultime ore si vocifera di un possibile ritorno in Argentina, in un club locale, per stare vicino a Wanda. Una conferma indiretta di quanto la situazione sia grave. Apparentemente, dalle foto e dai video di "backstage" pubblicate dalla Nara nell'ultimo post, tutto sembra scorrere normalmente: lavoro, set fotografici, riunioni e casa, circondata da amici e familiari più stretti. Nessun riferimento alle visite in ospedale e ai ricoveri, tanto meno alle diagnosi.





E' stata la stampa argentina a spiattellare tutto all'opinione pubblica, parlando di una infiammazione alla milza e di anomalie significative a livello di globuli bianchi, un segnale che ha inquietato i medici facendo preferire esami più approfonditi. "La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame - aveva spiegato la showgirl e imprenditrice -. Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non avevo". Poi il silenzio più assoluto.