Monica Leofreddi, un lutto tremendo: "Tutto ciò che è stato"

Terribile lutto familiare per Monica Leofreddi, celebre conduttrice Rai: all'alba di domenica 23 luglio è morto suo fratello Emilio Leofreddi, stimato artista visuale. Su Instagram, la Leofreddi ha pubblicato uno struggente post con foto e video che la ritraggono in compagnia del 65enne: "Era mio fratello. E’ mio fratello. Era un artista. È un artista. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali. Quanto ti voglio bene brother. Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui lunedì alle ore 16 nella basilica di Santa Maria in Trastevere". Poche, sentite, commoventi parole per racchiudere un dolore troppo grande.





Pittore e autore video, nato a Roma, Emilio Leofreddi aveva cominciato a esporre nei primi anni Novanta, con installazioni video e performance. Nel 1992 il debutto con Balene, opera ispirata all'emergenza ambientale e un feroce attacco alla pratica della caccia alle balene che ottenne l'importante appoggio di Greenpeace e soprattutto del collega artista Mario Schifano, forse il nome più "pesante" della pop art romana e italiana. L'impegno civile di Leofreddi e la sua attenzione per le tematiche di attualità meno frivole e leggere viene testimoniato anche dal lavoro successivo, Contact, ispirato all’abolizione della pena di morte e patrocinata anche in questo caso da due importanti associazioni come Amnesty International e Nessuno tocchi Caino. Negli anni Duemila la fascinazione per il viaggio, con un lungo soggiorno in India che fruttarono opere poi esposte in Italia e alla prestigiosa Art Basel Miami (Usa) e nel 2007 alla Decima Biennale del Cairo dove ricevette il Premio della Critica.