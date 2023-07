J-Ax fatto a pezzi da Meneguzzi: "Marchette? Fallito e deprimente"

24 luglio 2023 a

Volano stracci tra J-Ax e Paolo Meneguzzi. Ad aprire le danze alcune dichiarazioni del cantante di Verofalso. Quest'ultimo ha definito "deprimente" l’estate 2023 dal punto di vista musicale. Come esempio Meneguzzi ha portato ad esempio Disco Paradise, nota hit degli Articolo 31 in collaborazione con Annalisa e Fedez. Ed ecco che la replica non si è fatta attendere.

"Eh, ma sei sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro" tuona J-Ax nelle sue Instagram stories, mentre in sottofondo si sente una delle canzoni di Meneguzzi. Ma non finisce qui.

"Non c’è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al ‘pubblico che oggi non capisce più un c…o’ - rincara la dose -. A tutti capita di fare canzoni che non ‘connettono’ col mercato, con la moda o con i gusti delle nuove generazioni. Se quando succede vi ritrovate in mano con un pugno di mosche, vuol dire che non avete una fan base che vi supporta anche nei momenti in cui non siete mainstream. Significa che avete fatto musica superficiale che non è entrata nel cuore della gente ma solo nelle orecchie, per poi uscirne dopo una stagione".

Meneguzzi debuttò nel lontano 2001 al Festival di Sanremo. La sua Ed io non ci sto più si classificò al settimo posto della sezione Nuove Proposte. In nome dell’amore, datato 2002, fu il suo primo singolo di successo in Italia. Al 2003 risale la canzone Verofalso, uno dei suoi singoli più noti in ambito radiofonico.