Antonella Elia, il dramma: "Odio fare pena, sono inadeguata. La mia voragine..."

Gioca a fare la svampita Antonella Elia e le riesce benissimo. Anche nell'intervista rilasciata a Silvia Fumarola per Repubblica. “Corrado mi disse: Continui a fare la scema che sarà il suo successo”, rivela la valletta che il 1° novembre compirà 60 anni di cui la gran parte passati in tv: al fianco di Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello; due volte all’Isola dei famosi, una da vincitrice nel 2012. Da settembre Antonella Elia sarà presenza fissa su Rai 2: con Diaco a “BellaMa’” e con la coppia Perego- Ventura a “Citofonare Rai 2”: è sarà solare, simpatica, "oca" come si definisce lei. Ma tutto questo nasconde altro. "Un’enorme malinconia, una voragine di dolore e solitudine", si confessa con Silvia Fumarola. "Sono inadeguata, c’è un mondo che non voglio esternare e magari esce fuori in un’intervista. Odio fare pena".

Antonella racconta il dramma che ha vissuto da ragazzina. "Ho perso mia mamma da piccolissima; papà che era avvocato, è morto in un incidente quando avevo quattordici anni". "Avrebbe voluto che studiassi Giurisprudenza", rivela la Elia. "E comunque anche il liceo lo ha scelto lui, perché io amavo disegnare, volevo frequentare l’Artistico. Sognavo di diventare Ginger Rogers. Papà non mi ha mandato a scuola di danza, facevo nuoto e ginnastica artistica. E poi ho frequentato la scuola di recitazione del Teatro della Tosse e ho capito che dovevo andare a Roma". Antonella Elia dice di non avere rimpianti dal punto di vista professionale, ma nella vita privata sì. "Sul lavoro è andata come doveva andare, mi sono pentita di aver lasciato la tv per fare La bella e la bestia, forse se fossi stata più coerente, oggi sarei una conduttrice canonica. Nel privato", ammette invece la conduttrice, "ho il rimpianto di non avere avuto un figlio, con Pietro (Delle Piane, il fidanzato ndr) mi sarebbe piaciuto. Non ho grande istinto materno ma una cosa l’ho capita", conclude Antonella Elia: "le donne scelgono il compagno per costruirsi una famiglia".