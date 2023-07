Elettra Lamborghini sconvolge il rosicone: "Le mie ch***? Quando vuoi, puoi..."

25 luglio 2023 a

a

a

Il nome, a ragione, non lo ha fatto per non fargli pubblicità gratuita. E sarebbe stata davvero tanta visto che Elettra Lamborghini lo ha tirarlo in ballo rispondendogli con un video-messaggio che sta facendo il giro dei social tanto è provocante e spregiudicato. La storia è che un medico su Instagram ha insinuato che il suo famoso lato B non sia naturale, bensì il risultato di un sapiente lavoro del chirurgo. Apriti cielo. La risposta di Elettra Lamborghini è stata una bomba.

"Sembro un putt***, diciamolo": Elettra Lamborghini lascia tutti a bocca aperta

"Io ho messo un video, io che ballo mezza nuda... mi si vedono le chiappe, facevo un po' la pazza", racconta la cantante ai suoi followers. "E questo dice: 'Come vedete, queste sono protesi'. Ma quali protesi?" tuona Lamboghini, condendo il tutto con un'espressione molto colorita in napoletano. E poi lancia la provocazione: "Brutto ignorante cafone, un dottore saprebbe riconoscere delle protesi, puoi ispezionare le mie chiappe quando vuoi!". Non soddisfatta, Elettra continua: "Se tu sei dottore io sono astronauta. Ti invito, vienimele a toccare, puoi toccare quello che vuoi tanto è tutto muscolo e ciccia. Puoi prendere anche il tuo arnese per controllare, tanto per mettere una protesi ci vorrebbe uno squarcio grosso così che io non ho, quindi tranquillo te lo faccio toccare senza problemi". E per chiudere il discorso posta un video in versione sirenetta, in cui nuota sottacqua con il fondoschiena in primo piano: "Grande dottore... la aspetto quando vuole!"