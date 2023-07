Rai, voce-bomba su Massimo Giletti: "Quando sarà disponibile...", dove va

26 luglio 2023 a

Da tempo girano insistenti le voci sul ritorno imminente in Rai, già a inizio 2024, di Massimo Giletti che, però, per qualche mese, è ancora sotto contratto di La7. "È tuttora sotto contratto con La7", precisa Roberto Sergio in una intervista al quotidiano Il Messaggero. "Quando sarà disponibile sul mercato, valuteremo nel reciproco interesse", aggiunge l'amministratore delegato della Rai riguardo il conduttore di Non è l'Arena, in uscita dalla rete di Urbano Cairo.

Alla domanda se gli addii di Fazio, Annunziata, Gramellini e Berlinguer possa essere letta come un fatto politica, Roberto precisa: "Non lo so. Ci sono tanti conduttori, artisti, giornalisti, che sono legati alle stesse idee delle persone che ha citato e continuano a lavorare in Rai molto bene. Fazio, mio amico da molti anni, è andato via prima che arrivassi. Berlinguer, Annunziata e Gramellini erano tutti e tre, fino alla fine, nei nuovi palinsesti. Hanno fatto scelte personali che li hanno portati altrove".

La Rai, secondo l'amministratore delegato, "non può esimersi dal rapporto dalla politica" ma "io non mi faccio condizionare dalla politica". Sulle polemiche che hanno investito Rainews conclude che "Petrecca ha ben spiegato in Vigilanza le sue motivazioni. E nutro grandissima stima e fiducia nel direttore di Rainews".