Ilary Blasi trasfigurata, ecco il suo volto: la foto sconvolge i fan

C'è un film che sta monopolizzando le attenzioni a livello planetario: si tratta di Barbie, la pellicola dedicata alla bambola più famosa di tutti i tempi. E anche Ilary Blasi appare interessata. Già, perché la conduttrice Mediaset racconta la "preparazione" in vista del film, che stava per andare a vedere insieme alla figlia Isabel e un'amica della piccolina.

Peccato che le due bimbe, prese dal fermento-Barbie, abbiano deciso di "trasfigurare" Ilary Blasi prima di recarsi alla sala. Trucco, parrucco e una scelta d'abito a tema. Il risultato? Un poco grottesco.

Ma quel risultato, con la consueta ironia che la contraddistingue, Ilary Blasi ha voluto mostrarlo sul suo profilo Instagram, nelle stories. E così eccola vestita in fucsia: "Le mie stylist scelgono un look per andare al cinema", scrive Ilary a corredo delle immagini. Le bimbe scelgono infatti una tutina rosa-shocking attillatissima. Dunque, ecco il viso della ex di Francesco Totti, dove il trucco è marcatissimo. "Secondo lei dovrei andare al cinema così... fuori di testa!", conclude Ilary Blasi prima - si suppone - di tornare alla sua versione "originaria".