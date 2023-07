Belen, la foto di De Martino che rompe tutto: gossip fuori controllo

30 luglio 2023 a

a

a

Stefano De Martino ormai è diventato l'epicentro del gossip dell'estate. La presunta rottura con Belen infiamma le voci e i pettegolezzi sotto l'ombrellone. Occhi puntati anche su Belen che in queste vacanze in solitaria senza De Martino ha sicuramente mandato qualche messaggio cifrato sui social che mostrare ai suoi fan il suo malcontento. Solo qualche giorno fa Belen ha scritto un messaggio su Instagram inequivocabile: "Io lo sapevo già, il sesto senso delle donne".



Una frase questa che di fatto è apparsa agli occhi dei fan come la conferma definitiva della crisi. inoltre, sempre Belen, è apparsa piuttosto malinconica negli scatti pubblicati sui social e quindi è possibile immaginare che la showgirl argentina stia cercando, a fatica, di ritrovare la serenità. Non si può dire la stessa cosa per De Martino che sui social ha postato alcune foto e stories dall'isola di Cavallo tra Corsica e Sardegna. Parole e gesti chiari che lasciano intendere come invece Stefano sia libero di godersi questa estate lontano da Belen. E queste sue foto sui social hanno acceso ancora di più le voci sulla rottura tra i due. Il messaggio di Stefanoi appare chiaro: lontani, ormai è finita.