Carlo Conti, attacco senza precedenti: "Ma dove peschi! Sbalordito"

Si fa un gran parlare della nuova edizione di Tale e Quale Show che dovrebbe partire il prossimo autunno. E così come ogni anno si fanno i nomi dei possibili concorrenti in gara.

Ma questa volta, dopo le prime indiscrezioni c'è chi storce il naso e lo fa in modo duro e netto inviando una lettera al settimanale Nuovo per puntare il dito contro Carlo Conti e le sue scelte. Un lettore infatti ha messo nel mirino proprio il conduttore con parole piuttosto chiare: "Ammetto di essere sbalordito per i nomi annunciati dal conduttore relativi ai concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale. Sembra non aver fatto altro che pescare nel mare di vip che non hanno arte né parte.

Rimpiango i bei tempi in cui sul palco dello show si trovavano a gareggiare personaggi come Massimo Lopez e Serena Autieri". Insomma un attacco in piena regola quello contro Carlo Conti parato però da chi cura la rubrica su Nuovo. Infatti la risposta non si è fatta attendere: "E’ difficile in ogni stagione trovare così tanti personaggi famosi che siano disposti a mettersi in gioco. Chissà magari avremo qualche sorpresa".