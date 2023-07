Alessandro Gassmann, veleno sulla Meloni: "Ecco che cosa ha fatto"

30 luglio 2023 a

Alessandro Gassmann torna ad essere il gretino di turno. L'attore esprimendo tutta la sua preoccupazione (legittima) per gli estremi fenomeni atmosferici che si sono abbattuti sul nostro Paese, non perde l'occasione, in un'intervista a La Stampa per attaccare (e infagare) il governo di Giorgia Meloni. E le parole che usa sono parecchio forti: "A tutti quelli che fanno certe dichiarazioni. L'ultimo è stato il compagno della premier (Andrea Giambruno, ndr), ma non penso solo a lui. Ad esempio a Sgarbi, che continua a scagliarsi contro le pale eoliche perché dice che rovinano il territorio: ma, se continuiamo così, tra un po' non ci sarà più nessun territorio da difendere".

Ma non finisce qui, poi alza il tiro proprio contro l'esecutivo: "Ora la premier ha annunciato un piano contro il dissesto idrogeologico. Però parallelamente tolgono fondi del Pnrr proprio su quello. Il fatto è che né questo governo né quelli precedenti hanno fatto niente. E l'alternativa a questo governo mi sembra confusa".

Infine ne ha anche per Elly Schlein: "Sta dicendo cose di sinistra, ma serve un cambiamento radicale. Lei dovrebbe essere la più anziana di tutto il gruppo dirigente del suo partito. Serve gente nuova, che non abbia ancora sbagliato. Io, ad esempio, che sono benestante, vorrei pagare una patrimoniale, vorrei che un partito di sinistra la proponesse". Insomma anche questa volta l'invito è uno solo: tasse, tasse e tasse.