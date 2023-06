Selvaggia Lucarelli massacra Alessandro Gassman: "Perché non devono guadagnare?"

18 giugno 2023 a

Il caso dell’incidente degli youtuber in Lamborghini che è costato la vita a un bimbo di 5 anni sta facendo discutere molto l’opinione pubblica. Alessandro Gassmann ha però decisamente esagerato nel suo sfogo, scrivendo sui social una serie di stupidaggini che gli è costata grosse critiche, in particolare da Selvaggia Lucarelli, che lo ha facilmente smontato punto per punto. L’attore ha proposto delle soluzioni per evitare che si ripetano simili tragedie.

“Una legge che vieti di guadagnare da YouTube - ha scritto su Twitter - costringa chi posta a mettere sempre faccia e indirizzo email, e che sequestri gli introiti in caso di danni procurati. Ps. Se YouTuber sotto i 22 anni, punibili anche genitori. La situazione è fuori controllo e va regolata”. Una proposta che fa acqua da tutte le parti, come ha prontamente evidenziato la Lucarelli, che gli ha risposto direttamente su Twitter.

“Non mi è chiaro - ha attaccato la giornalista del Fatto Quotidiano - perché da YouTube dovrebbe guadagnare solo YouTube e non chi produce contenuti. Non mi è chiaro cosa c’entri ora metterci la faccia visto che i ragazzi erano tutti lì con faccia nome e cognome. La legge che sequestra beni in caso di danni procurati esiste già. I genitori punibili in caso di reati commessi da figli ultra maggiorenni (?) ma solo se i figli sono youtuber? C’è il patentino da youtuber? Mai poi i genitori sui social li ha mai visti? Boomerata a livelli altissimi”, ha chiosato la Lucarelli.