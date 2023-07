Barbara D'Urso e Francesca Fagnani, la foto che scatena il sospetto

30 luglio 2023 a

Francesca Fagnani e Barbara D'Urso insieme: la foto pubblicata dall'ex conduttrice di Pomeriggio 5 su Instagram ha entusiasmato i fan, che ora si chiedono se le due stiano lavorando a qualcosa. Le conduttrici si sono fatte immortalare insieme, sorridenti, a Maratea, dove si sta tenendo il Festival del cinema. Nell'immagine la Fagnani e la D'Urso sorseggiano un caffè sedute su una sdraio.

Secondo la maggior parte degli utenti, la D'Urso potrebbe ritrovarsi tra non molto nello studio di Belve, la trasmissione della Fagnani su Rai 2. E il pensiero, ovviamente, va soprattutto alle eventuali rivelazioni che la conduttrice potrebbe fare su Mediaset, l'azienda che l'avrebbe lasciata senza programmi da un giorno all’altro senza neanche permetterle di dire addio al suo pubblico.

Pochi giorni fa, tra l'altro, la Fagnani ha aperto alla possibilità di intervistare la collega: “È la benvenuta da sempre, non da ieri”. In ogni caso, è probabile che l'intervista avvenga dopo dicembre 2023, cioè dopo la scadenza del contratto della D’Urso con Mediaset. Per ora non si sa quando e dove sarà possibile vedere la conduttrice in televisione. Secondo alcuni, non la rivedremo prima dell’inizio del 2024; secondo altri invece la conduttrice partenopea potrebbe rescindere il contratto col Biscione prima del tempo così da poter essere libera di abbracciare nuove opportunità professionali.