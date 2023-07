Sonia Bruganelli, due di picche da Milly Carlucci? Il retroscena di Dagospia

30 luglio 2023 a

a

a

Sonia Bruganelli, dopo l'esperienza come opinionista al GfVip su Canale 5, starebbe puntando ora a Ballando con le Stelle: lo riporta Dagospia in un retroscena, secondo cui la conduttrice del talent di Rai 1, Milly Carlucci, avrebbe gelato le speranze dell’imprenditrice.

“Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GfVip - si legge nel velenosissimo flash di Dago -. Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice 'selvaggia' basta e avanza la Lucarelli”.

"Chiudiamo". Fulmine a ciel sereno a Mediaset: altro dolorisissimo addio per Bonolis | Guarda

Intanto non si è fatta attendere la risposta della Bruganelli che, riprendendo la notizia, su Instagram ha commentato: "Leggo molto astio da parte del buon Dagospia… sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei si molto trash) un po’ di tempo fa ?!?! #chissà. PRESTO RACCONTERÒ COME È ANDATA DAVVERO”.

Per quanto riguarda Ballando, invece, un'indiscrezione riguarda il cast e un’altra la giuria. Pare che siano in corso delle trattative per mettere in pista lo chef Bruno Barbieri e la conduttrice Simona Ventura. Mentre l'altra voce riguarda Teo Mammucari, che potrebbe entrare a far parte della giuria.