Barbara D'Urso insultata da Pio e Amedeo: "Cani e porci...", uno choc

31 luglio 2023 a

a

a

Le battute di Pio e Amedeo su Barbara D'Urso hanno fatto infuriare i fan. "Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale’, abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso... vabbè, chiamano cani e porci, andiamo pure noi”, hanno detto i due comici pugliesi al festival dedicato al cinema, che si è tenuto a Maratea dal 25 al 29 luglio. Una frecciata che sul web non è passata inosservata.

Pio e Amedeo, scoppia la rissa allo stadio: volano insulti, poi... | Guarda

"Senza insultare e deridere le persone non sarebbero nessuno", ha scritto un utente. Un altro invece: "Pessimo tempismo. Si sentono protetti, ma la sensazione è che la loro parabola discendente sia iniziata da un po'". Pio e Amedeo, poi, sono andati avanti con le battute: "Quando abbiamo visto Barbara D’Urso pensavamo di non meritarcelo. Tanto con lei ci vediamo a set… ah no“. Il riferimento è al fatto che da settembre non sarà più la D'Urso a condurre Pomeriggio 5.

"Poverino, non si fa...". Pio e Amedeo umiliano Fabio Fazio: caso clamoroso a Rai 1

L'atteggiamento e le parole del duo comico, comunque, non sono piaciuti agli utenti. Che, su Twitter, si sono scatenati con i commenti negativi: "Stessa comicità di un bulletto di terza media", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Non vogliono il trash e lasciano Pio e Amedeo, follia".