Caterina Balivo, "capisco perché a una certa età...": l'illuminazione

Per la sua fuga estiva, prima del ritorno su Rai 1 con un programma tutto suo, La volta buona, Caterina Balivo non ha scelto il mare ma la montagna. Insomma, un viaggio diverso dal solito per ricaricare le pile. “Calzini di lana, pantalone a costine, camicia di flanella. Non pensavo sarebbe stato così entusiasmante”, ha scritto la conduttrice su Instagram nel suo ultimo post. Poi ha aggiunto: "Ora capisco perché da una certa età in poi, la montagna è una meta ambita. Bastava arrivarci”.

Le sue parole sono state scritte a corredo di una foto in cui si mostra in bicicletta con il verde e le montagne alle spalle. La conduttrice, infatti, si è concessa una passeggiata in bici con la sua famiglia. Purtroppo, però, non sono mancate le critiche. Nel mirino degli haters ci è finito il cestino sulla sua mountain bike. I commenti hanno addirittura spinto la Balivo a precisare che quella non era la sua bici. Poi nelle sue storie ha aggiunto: "Ma quanto siete criticoni!”.

Parlando del suo nuovo programma su Instagram, poi, la conduttrice ha ammesso: "Allegro, vero, elegante, contemporaneo e a tratti folle come una Barbie. Così vorrei che fosse La volta buona”. Infine, ha invitato i suoi follower a fare dei suggerimenti e a scriverle cosa vorrebbero vedere nei pomeriggi di Rai 1.