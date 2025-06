La Volta Buona, Alvaro Vitali gelato dalla ex: "Con chi sto adesso"

E' finita dopo 27 anni la storia d'amore tra Alvaro Vitali e Stefania Corona. La prima a raccontarlo è stata proprio lei in un’intervista al settimanale Chi. "Mi sono stancata di essere trasparente", aveva detto. Mentre lui al settimanale Nuovo aveva parlato di un presunto nuovo amore nella vita della moglie. Stefania, allora, ha fatto chiarezza nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1.

"Questa non è la ragione per cui ci siamo lasciati - ha spiegato -. Per rispetto nei suoi confronti non ho voluto divulgare questa notizia", Poi ha detto che quella terza persona è entrata nella sua vita su richiesta dello stesso Alvaro: "Tra noi era diventato tutto un caos. Non eravamo più marito e moglie, ma solo colleghi. Pensavamo che il lavoro ci avrebbe riavvicinati, così lui ha chiamato una persona per aiutarci. Con quella persona mi sono sentita sostenuta in un modo che Alvaro non riusciva più a fare. Sono stata io a dirglielo". Oggi vivrebbero tutti nella stessa casa. Ma su questo la Corona ha precisato che "è come se avessimo dei mini appartamenti".