Ilary Blasi asfalta Totti: foto da urlo (e quella singola parola)

Ilary Blasi non dà segni di soffrire più di tanto tutto il gossip che la riguarda ormai da mesi. D’altronde la fine del matrimonio con Francesco Totti è stata un evento dal grosso impatto mediatico, soprattutto perché non si è consumata in maniera serena e tranquilla. Anzi, è notizia delle ultime ore che l’ex capitano giallorosso è intenzionato a portare in tribunale i nomi dei presunti flirt che Ilary avrebbe intrattenuto quando erano ancora sposati.

La Blasi ha “risposto” con una carrellata di storie su Instagram mentre veleggia le splendide acque della Costa Smeralda. Inoltre non è passata una semplice parola utilizzata dalla conduttrice televisiva: “Ecciao”, che più di qualcuno ha interpretato come un rifermento all’ex marito. Allo stesso tempo non è passato inosservato il fatto che il compagno tedesco Bastian Muller non sembra essere con lei a Porto Cervo, dove si trova con alcune amiche, tra le quali punta anche Michelle Hunziker.

Insomma, al momento la Blasi sembra concentrata sul relax e sul divertimento, probabilmente per liberarsi dal peso della lotta con l’ex marito: tra la questione dei Rolex e quella dei presunti flirt, la cosa sembra destinata a trascinarsi ancora per diverso tempo, nonostante i due si siano già rifatti una vita con nuovi partner.