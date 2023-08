Francesca Fagnani, trappolone a Belen Rodriguez? "Quella domanda..."

09 agosto 2023 a

a

a

Stefano De Martino primo ospite di Belve. La nuova edizione del programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani si apre col botto: con un intervista al conduttore da mesi al centro del gossip. E c'è già chi prevede "domande pungenti su Belen". Con ogni probabilità la conduttrice incalzerà De Martino sulla fine del matrimonio con la modella argentina Belen Rodriguez. I due, è cosa ormai assodata, sembrano essere nuovamente ex. Cosa ci sia dietro alla loro separazione non è dato sapersi.

"Lei era a casa sua": l'impensabile vip avvistata con De Martino, schiaffone a Belen

Nelle settimane scorse, però, alcune foto che vedevano l'ex ballerino di Amici accanto ad Alessia Marcuzzi hanno fatto riemergere le voci su un loro possibile flirt. Tempo addietro Dagospia parlò di un vero e proprio tradimento ai danni della Rodriguez come causa della loro seconda lontananza. E ad oggi, con De Martino di fronte alla Fagnani, sicuramente qualche dettaglio in più emergerà.

Belen Rodriguez trema: tam-tam impazzito, pare che Francesca Fagnani...

La stessa Marcuzzi, incalzata, aveva ammesso: "Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: 'Non vengo perché mi devo salvare da me stessa'. Faccio fatica a tenermi". E chissà se lo stesso vale per Stefano.