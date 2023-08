Cristina Scuccia fatta fuori a tempo record: rumors, perché la Rai la ha cacciata

10 agosto 2023 a

Non ci sarà Cristina Scuccia tra i concorrenti di Tale e Quale Show: La ex suora non ha raggiunto un accordo con la Rai nonostante Carlo Conti, il conduttore, l'avesse già data per certa svelando il cast completo su Instagram. Secondo Tv Blog a far saltare il contratto con viale Mazzini non sarebbero state delle cause economiche, o almeno non solo. Pare che la Scuccia abbia posto dei "paletti" che la produzione ha scelto di non accettare.

Cristina Scuccia con Carlo Conti, clamoroso in Rai: la conferma

Il settimanale Di Più chiarisce che la ex suora avrebbe chiesto di non imitare personaggi trasgressivi e di non cantare certe canzoni. Richieste che a quanto pare non sono piaciute agli autori che già stanno pensando a Jo Squillo per sostituirla. Il futuro della Scuccia in tv resta dunque avvolto dal mistero anche perché c'è chi dice che sarà tra i prossimo concorrenti del Grande Fratello.